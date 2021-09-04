БАКУ /Trend/ - В августе в Азербайджане зафиксирован рекорд потребления электроэнергии.

Как сообщили в субботу Trend в ОАО "Азеришиг", рост энергопотребления связан с использованием вентиляционного оборудования и кондиционеров в связи с температурой воздуха, превышающей климатическую норму.

В августе потребление электроэнергии выросло в среднем на 16,1 миллиона киловатт-часов в сутки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 10 августа ОАО зафиксировало энергопотребление на уровне 72,2 миллиона киловатт-часов, что является рекордом в истории отечественной электроэнергетики.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)