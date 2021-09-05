В Азербайджане названы доходы от розничной торговли бензином и дизтопливом
БАКУ /Trend/ - В январе – июле 2021 года оборот розничной торговли автомобильным бензином и дизельным топливом в Азербайджане в стоимостном выражении составил 1,393 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Госкомстата.
Этот показатель вырос на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доля автомобильного бензина и дизельного топлива в общем обороте розничной торговли достигла 6,1 процента.
Отметим, что среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения в январе – июле составил 327,2 маната.
В январе – июле 2021 года стоимость продукции, реализованной в сетях розничной торговли в Азербайджане, составила 22,931 миллиарда манатов, что на 2,6 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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