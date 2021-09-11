Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 сентября повысилась на 0,08 доллара относительно предыдущего показателя и составила 73,41 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,07 доллара и составила 72,74 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, не изменилась относительно предыдущего показателя и составила 70,7 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 сентября понизилась на 0,12 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 72,39 доллара за баррель.

Официальный курс на 11 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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