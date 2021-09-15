В Азербайджане подорожал бензин марок АИ-95 и АИ-98
БАКУ /Trend/ - С 15 сентября в Азербайджане цены на бензин марок АИ-95 (premium) и АИ-98 (супер) повысились с 1,45 до 1,6 маната за литр и с 1,6 до 1,9 маната за литр соответственно. Об этом сказал в среду Trend глава пресс-службы SOCAR PETROLEUM Узеир Хабиббейли.
Как отметил Хабиббейли, Азербайджан в основном импортирует бензин марок АИ-95 и АИ-98 из Румынии и подорожание связано с повышением импортных цен.
Отметим, что розничная цена на бензин марки АИ-92 составляет 1 манат за литр, а цены на дизель - 0,80 маната за литр.
(Автор: Ляман Зейналова)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
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