Азербайджан приглашает российские компании участвовать в аукционах по альтернативной энергетике

БАКУ/Trend/ - С целью реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии в ближайшем будущем мы планируем проведение аукционов, на которых мы хотели бы видеть и российские компании. Как сообщает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в интервью журналу «Нефтегазовая Вертикаль».

Как отметил министр, в настоящее время развитие возобновляемой энергетики находится в центре внимания всего мира, в том числе Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

«В этом году был принят Закон Азербайджанской Республики "Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии". Недавно также был принят Закон Азербайджанской Республики "Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности", в связи с чем наша деятельность в этом направлении расширится. Думаю, что в этой области мы также могли бы успешно сотрудничать. В целом я не вижу каких-либо препятствий для сотрудничества между нашими странами в любых других направлениях энергетики и надеюсь, что отношения будут и дальше укрепляться», – сказал Шахбазов.

Отметим, что в связи с этим готовятся правила выбора производителей электроэнергии из возобновляемых источников, а также формы контрактов. После принятия правил отбора производителей электроэнергии из ВИЭ первые аукционы в этой сфере могут состояться в Азербайджане в конце 2021 - начале 2022 годов.

Широко используемый в мире механизм аукционов, основанный на конкуренции, способствует притоку частных инвестиций в развитие сферы ВИЭ и обеспечивает более низкие цены. Аукционы помогают выбрать компанию, предлагающую лучшую или доступную цену с учетом различных технических и коммерческих параметров, что в результате помогает снизить цену при продаже произведенной электроэнергии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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