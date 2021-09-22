В Азербайджане планируется расширить участие иностранных компаний в сфере ВИЭ путем проведения аукционов - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется расширение участия иностранных компаний в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) путем проведения аукционов.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на выставке Gastech 2021 в ОАЭ.

Кроме того, по его словам, до 2030 года планируется довести долю ВИЭ в производстве электроэнергии в Азербайджане до 30 процентов, что свидетельствует о приверженности страны переходу на "чистую энергию".

"У нас есть контракты с ведущими международными компаниями в области ветровой и солнечной энергетики, а в ближайшее время с целью реализации проектов в сфере ВИЭ мы планируем проведение аукционов", - добавил Шахбазов.

В ходе встречи министра энергетики Азербайджана с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Мохамедом аль-Мазруи были обсуждены возможности партнерских, двусторонних и многосторонних связей в сфере энергетики.

"Строительство в Азербайджане солнечной электростанции компанией Masdar является показателем доверия к деловой среде нашей страны, и я уверен, что и другие компании ОАЭ будут инвестировать в соответствующие сферы в Азербайджане", - сказал Шахбазов.

Отметим, что на выставке Gastech 2021 большим стендом представлена Государственная нефтяная компания Азербайджана. В работе выставки приняли участие более 300 высокопоставленных должностных лиц, а также бизнесменов и экспертов.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev