Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство

БАКУ /Trend/ - Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в реализацию проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сказали Trend в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

В ведомстве отметили, что страна уделяет большое внимание развитию сектора ВИЭ и рассчитывает на достижение целевых индикаторов в этой области, предусмотренных Концепцией по переходу Казахстана к "зеленой экономике".

"Между нашими странами запущены различные проекты в сфере нефти и газа, недропользования и ряде других сфер. Однако в области ВИЭ сотрудничество не ведется и мы заинтересованы в привлечении азербайджанских инвестиций в реализацию проектов в данной сфере", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в Казахстане созданы благоприятные условия на законодательном уровне для развития сферы ВИЭ, среди которых гарантированный доступ к точкам подключения к электрическим сетям, гарантированный выкуп, то есть электроэнергию у поставщиков будет выкупать специальный расчетно-финансовый центр, освобождение от таможенных пошлин импортируемого технологического оборудования и комплектующих к нему, а также не требуется лицензии для производства ВИЭ.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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