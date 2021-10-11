Нефтехимический комплекс SOCAR вошел в топ-10 рейтинга ESG

БАКУ /Trend/ - Нефтехимический комплекс Petkim Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) вошел в первую десятку рейтинга по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) независимой аудиторской компании Sustainanalytics, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

По данным компании, Petkim занял восьмое место среди 206 компаний в рейтинге рисков в категории «Химические вещества коммерческого назначения».

SOCAR Turkey всегда уделяла приоритетное внимание устойчивому производству, сказал генеральный директор компании Заур Гахраманов, слова которого приводятся в сообщении.

«Оценив наши показатели и позицию в контексте рейтинга ESG, мы разработали планы развития SOCAR Turkey и компаний, входящих в группу. Сначала мы начали создавать и развивать инфраструктуру в холдинге, а затем - и в дочерних компаниях. Рейтинг ESG компании Petkim демонстрирует значимость усилий по созданию инфраструктуры для устойчивого производства и обеспечения интеграции», - сказал гендиректор.

Напомним, что SOCAR Turkey приобрела Petkim в 2008 году. Petkim выпускает пластиковую упаковку, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции.

Sustainalytics является ведущей независимой компанией, занимающейся исследованиями, подготовкой рейтингов и аналитики ESG. Она поддерживает инвесторов по всему миру в разработке и внедрении ответственных инвестиционных стратегий. На протяжении более 25 лет компания находится в авангарде разработки высококачественных инновационных решений для удовлетворения растущих потребностей инвесторов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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