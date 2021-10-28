JICA о сроках завершения исследований по электроэнергетической системе Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В будущем году Японское агентство международного сотрудничества (JICA) обнародует отчет по итогам исследований электроэнергетической системы Азербайджана, сообщили Trend в JICA.

"До настоящего времени исследования в основном проводились из Японии из-за ограничений на поездки в связи с пандемией COVID-19. Недавно мы провели первое полевое исследование в Азербайджане. Планируется проведение еще нескольких полевых исследований. Ожидается, что отчет будет подготовлен в 2022 году", - сказали в агентстве.

В JICA отметили, что цель заключается в том, чтобы провести всесторонние исследования, понять текущую ситуацию в электроэнергетическом секторе и потребности путем анализа данных о спросе и предложении, а также подготовки национального плана развития, плана улучшения распределения электроэнергии, плана сосредоточения спроса и предложения, донорской и предпринимательской деятельности в энергосекторе Азербайджана.

"В рамках исследований мы рассмотрим планы улучшений и возможные проекты в этом секторе, которые будут способствовать достижению энергетической безопасности в Азербайджане", - отметили в JICA.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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