SOCAR открыла 66-ю АЗС в Румынии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла 66-ю автозаправочную станцию (АЗС) в румынском регионе Сучава, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Это седьмая по счету АЗС SOCAR в этом регионе Румынии. На ней продается топливо марок NANO 95, NANO 98, NANO Diesel и NANO Super Diesel, а также сжиженный нефтяной газ и AdBlue (жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей методом селективной каталитической нейтрализации).

В соответствии со своим стратегическим планом SOCAR продолжит расширение сети АЗС в Румынии.

SOCAR вышла на румынский рынок в 2011 году с SOCAR Petroleum SA.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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