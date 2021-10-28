SOCAR открыла 66-ю АЗС в Румынии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла 66-ю автозаправочную станцию (АЗС) в румынском регионе Сучава, сообщает Trend со ссылкой на компанию.
Это седьмая по счету АЗС SOCAR в этом регионе Румынии. На ней продается топливо марок NANO 95, NANO 98, NANO Diesel и NANO Super Diesel, а также сжиженный нефтяной газ и AdBlue (жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей методом селективной каталитической нейтрализации).
В соответствии со своим стратегическим планом SOCAR продолжит расширение сети АЗС в Румынии.
SOCAR вышла на румынский рынок в 2011 году с SOCAR Petroleum SA.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В состав природного газа, подаваемого абонентам в Азербайджане, невозможно накачать воздух - генеральный директор
Россия призывает придерживаться заявлений, способствующих разблокированию всех транспортных связей на Южном Кавказе – Захарова
«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank (ФОТО)
Независимая франко-немецкая группа финуслуг рассматривает проекты в текстильной промышленности Узбекистана
ЧБТР готов поддержать Азербайджан в выполнении обязательств в рамках Парижского соглашения (Эксклюзив)
Pasha Bank готов поддержать новые проекты для развития стартап-экосистемы Азербайджана - член правления
В Баку пройдет премьерный показ фильма о турецкой журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны мы чувствовали поддержку народа Кыргызстана
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Турецкая Республика занимает чрезвычайно важное место на международной арене
Азербайджан избран площадкой проведения масштабного международного конкурса красоты International Beauty & Model
Лицам, набравшим ниже 300 баллов, расширят возможности для выбора специальностей по сравнении с прошлыми годами – Малейка Аббасзаде
За год отремонтированы и восстановлены 11 300 домов и объектов: пострадавшие от армянского террора въехали в новые дома - Trend TV (ФОТО)
В селе Джоджуг Марджанлы завершен ремонт домов, поврежденных в результате армянских обстрелов (ФОТО)
На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций сети супермаркетов Bravo (ФОТО)