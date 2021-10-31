Евростат назвал объем экспорта нефтепродуктов из Туркменистана в Румынию

БАКУ /Trend/ - С января по июнь 2021 года Румыния импортировала из Туркменистана нефтяные продукты на сумму более 92 миллионов евро, сообщили Trend в европейском статистическом агентстве "Евростат".

Согласно информации, общий объем туркменских нефтепродуктов, импортированных за отчетный период в Румынию, составил 239 774 тонны.

Румыния в январе 2021 года импортировала нефтепродукты из Туркменистана на 23,6 миллиона евро.

Как отмечается, с февраля по март 2021 года поставки нефтепродуктов из Туркменистана в эту страну были приостановлены. Однако с апреля Туркменистан возобновил экспорт нефтепродуктов в Румынию.

В частности, в апреле Румыния импортировала из Туркменистана 30 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму 12,4 миллиона евро, в мае - 79 823 тонны на 33 миллиона евро, в июне - 54 664 тонны нефтепродуктов на сумму более 23 миллионов евро.

По данным Евростата, общий объем экспорта туркменских нефтепродуктов в страны Евросоюза с начала 2021 года в денежном выражении составил 204 миллиона евро.

Объем туркменского экспорта нефтепродуктов в страны ЕС в первом полугодии 2021 года в натуральном выражении составил 510 063 тонны.