В 2022 г. цены на СПГ останутся высокими на фоне мер по декарбонизации - Fitch Solutions

БАКУ /Trend/ - В 2022 году цены на сжиженный природный газ (СПГ) останутся высокими на фоне мер по декарбонизации, передает Trend в пятницу со ссылкой на компанию Fitch Solutions.

Как отмечают аналитики Fitch Solutions, в Европе существует сильная конкуренция за спотовые объемы СПГ на фоне исторически низких запасов и ускоряющегося восстановления экономики после продолжительных ограничений в связи с пандемией.

"Ограниченные потоки российского трубопроводного газа также вынудили производителей и импортеров электроэнергии в регионе в большей степени обращаться в Азию за спотовыми объемами СПГ, что привело к росту цен", - считают в компании.

По данным Fitch Solutions, cпотовые цены на СПГ в Азии в течение октября текущего года составили в среднем около 33 долларов США за миллион БТЕ (британская тепловая единица), увеличившись на более чем 560 процентов по сравнению с 5,9 доллара США за миллион БТЕ, зафиксированными всего год назад, и на 42 процента выше средних цен в предыдущем месяце.

В компании ожидают, что в 2022 году средний уровень цен будет выше, чем в предыдущие годы, поскольку ускорение усилий по декарбонизации приводит к более длительным структурным изменениям как в электроэнергетике, так и в секторе СПГ.

(Автор: Хаган Исаев)