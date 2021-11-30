В этом году доходы Petkim на рекордно высоком уровне - гендиректор SOCAR Turkey
СТАМБУЛ /Trend/ - С начала 2021 года доходы Petkim, входящей в состав SOCAR Turkey, находятся на рекордно высоком уровне.
Об этом сказал генеральный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов на пресс-конференции для представителей азербайджанских медиа, сообщает во вторник Trend.
"Год еще не закончился, а доходы компании уже на рекордном уровне", - сказал он.
Гахраманов отметил, что компания Petkim удовлетворяет 17 процентов потребностей Турции в нефтехимической продукции: "Компания производит 3,6 миллиона тонн различной нефтехимической продукции в год, 50 процентов которой экспортируется на внутренние рынки Турции, а 40 процентов - на рынки Европы, Кореи и других стран".
(Автор: Эльчин Мехтиев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Фильм о последнем жителе азербайджанского острова Кюрдили удостоен наград в Беларуси и Польше (ВИДЕО,ФОТО)
Лента новостей
Государственное агентство по профессиональному образованию и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании
Глава Госкомитета по работе с диаспорой встретился в США с еврейским писателем азербайджанского происхождения
Фильм о последнем жителе азербайджанского острова Кюрдили удостоен наград в Беларуси и Польше (ВИДЕО,ФОТО)
600 фотографий, рукописи и сценарии - в Госфильмофонде создан личный архивный фонд Расима Исмайлова (ФОТО)
Народная артистка Азербайджана Динара Алиева выступила с великим Пласидо Доминго в Большом театре (ВИДЕО, ФОТО)
Поздравления ряда стран ОДКБ в адрес Азербайджана показали, что у Армении нет веса в этой организации - политический обозреватель
В Азербайджане предоставляются льготы для поддержки налогоплательщиков, оказывающих услуги местного транспорта и экспедирования