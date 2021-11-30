Компания намерена усилить свою деятельность - генеральный директор SOCAR Turkey

БАКУ / Trend / - Экономические позиции SOCAR Turkey устойчивы. Компания намерена усилить свою деятельность.

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов на пресс-конференции для представителей медиа Азербайджана.

Он отметил, что правительства Азербайджана и Турции поддерживают их.

"Планируется вложение инвестиций, а также расширение деятельности в области нефтехимии совместно с bp. Однако эти вложения должны инвестироваться в подходящее время", — заявил Заур Гахраманов.

Он также отметил, что в связи с пандемией невозможно проводить ежегодное планирование.

"Мы уже проводим еженедельное планирование", - добавил генеральный директор.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)