НПЗ STAR сократил импорт нефти на 15%
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Фахрия Халафова впервые создала текстильный принт цветка харыбюльбюль – платье будет представлено на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы
Соглашение по своповым поставкам газа имеет взаимовыгодное значение для Азербайджана, Ирана и Туркменистана
Более 50% минных инцидентов произошли при незаконном проникновении на освобожденные земли Азербайджана – Агентство
Министерство нацобороны Турции соболезнует Азербайджану в связи с погибшими в крушении военного вертолета
Опасности мобильного банкинга, растущее число инфостилеров и новые атаки на криптовалюту: что ждёт финсектор в 2022 году
В Госкомтаможни Азербайджана прокомментировали сообщения о снижении лимита в 300$ на заказы из-за рубежа
Alliance Logistics о потенциале Зангезурского коридора в сфере увеличения транзита грузов через Азербайджан
ЕС считает чрезвычайно важным сотрудничество с такими партнерами, как Азербайджан - глава представительства (ФОТО)
Состоялась премьера фильма о Мир Надире Зейналове: Один день из жизни… за несколько месяцев до кончины... (ФОТО)
Государственное агентство по профессиональному образованию и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании