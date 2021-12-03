Достигнуты практические результаты по восстановлению ГЭС на освобожденных территориях Азербайджана - глава Госагентства
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Консультативная группа по вопросам политики и управления предоставила данные об экономических перспективах Грузии
Достигнуты практические результаты по восстановлению ГЭС на освобожденных территориях Азербайджана - глава Госагентства
Azerbaijan Fashion Week - вечерние и свадебные платья, харыбюльбюль, эклектика, ready-to-wear… (ФОТО)
В Азербайджане подписан очередной меморандум о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ (ФОТО)
Альтернативные источники финансирования имеют важное значение для обеспечения устойчивых финресурсов - Орхан Мамедов
"Карабахская Принцесса" Фахрии Халафовой на Azerbaijan Fashion Week – впервые наряд с принтами харыбюльбюль, образ Агабейим, розы…(ФОТО)
Yelo Bank в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ Азербайджан» запустил свой первый центр самообслуживания (ФОТО)
Крупнейший производитель бытовой техники в Узбекистане Artel присоединился к Глобальному договору ООН
Завершена сделка по продаже доли Китайской нефтяной корпорации в двух азербайджанских месторождениях
Обезврежено лицо армянского происхождения, совершившее нападение на военнослужащего Азербайджанской Армии
В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения № 17 освобождены 122 осужденных – минюст Азербайджана (ФОТО)
Замгендиректора ТАСС Михаил Гусман удостоен награды Минкультуры России «За вклад в российскую культуру» (ФОТО)
От мин очищено 70 из 200 га территории промпарка "Экономическая зона Аразской долины" - Микаил Джаббаров
Пространство современного искусства YARAT отмечает 10-летний юбилей! В течение недели будут представлены значимые проекты – программа
В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения № 2 Пенитенциарной службы освобождены 7 человек – минюст Азербайджана (ФОТО)
Газета “Azernews” выбрана медиа-партнером Организации экономического сотрудничества от Азербайджана (ФОТО)
В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения №15 освобождены 7 человек - минюст Азербайджана (ФОТО)
В Азербайджане расширяется список товаров, на которые не будет распространяться механизм возврата НДС