В Азербайджане названа прогнозируемая в 2022 г. добыча нефти с месторождения "Бахар"
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Назван прогноз по доходам SOFAZ от транспортировки нефти и газа через территорию Азербайджана в 2022 году
В Азербайджане наследники шехидов и раненые в результате армянской провокации 16 ноября военнослужащие обеспечиваются страховой выплатой
Президент Ильхам Алиев присвоил почетное звание "Заслуженный инженер" группе работников сферы связи и информационных технологий
В Азербайджане обнародован размер страховых выплат наследникам погибших в крушении вертолета военнослужащих
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников сферы связи и информационных технологий
В промпарках на освобожденных территориях Азербайджана будут функционировать лишь сферы на основе инновационных технологий – замминистра экономики
Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию инноваций и технологий - глава ИВ Шамахы
Пропагандируемая США модель демократии является предлогом для оказания давления на другие государства – МИД Китая
В Азербайджане участникам Отечественной войны и семьям шехидов, живущим и работающим на освобожденных территориях, предоставят ряд льгот
Существует ряд направлений для инновационного развития на освобожденных территориях Азербайджана – замминистра экономики
Для привлечения потенциальных инвесторов в Агдамский промпарк завершаются переговоры с 5 предприятиями – Сахиб Алекперов (ФОТО)
Подписанное с Азербайджаном и Туркменистаном газовое соглашение имеет очень большое значение – Президент Ирана
Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное доверие – Мариана Василева
Госорганам Казахстана необходимо сотрудничать с частным сектором для развития устойчивого финансирования - МФЦА
Газовое соглашение между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном принесет пользу всем сторонам - эксперты