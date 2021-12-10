БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) увеличивает свою долю в проектах «Шах Дениз» и Южно-Кавказского газопровода, передает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

После того как малайзийская Petronas решила продать свою долю в соглашении о разделе продукции по разведке и разработке месторождения «Шах Дениз» в азербайджанском секторе Каспийского моря, SOCAR приобрела 4,35 процента акций Petronas в проекте в соответствии с условиями соглашения.

Оставшаяся часть доли Petronas в 15,5 процента была приобретена ЛУКОЙЛ и bp, которые также участвуют в проекте «Шах Дениз».

Таким образом, доля прямого участия SOCAR в проекте «Шах Дениз» увеличивается до 14,35 процента. С учетом этих условий ожидается, что соответствующее соглашение вступит в силу в январе 2022 года.

Кроме того, ЗАО «Южный газовый коридор», 51 процент акций которого принадлежит министерству экономики Азербайджана, а 49 процентов - SOCAR, владеет долей в 6,67 процента в проекте «Шах Дениз».

В сообщении отмечается, что соответствующие изменения произошли в распределении долей этих компаний в Южно-Кавказском газопроводе, который является одним из сегментов "Южного газового коридора".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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