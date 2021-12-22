Создание зоны "зеленой энергии" открывает широкие горизонты для турецких инвесторов – Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Примерно 27 тысяч мегаватт возобновляемой энергии по стране, потенциал в 7 200 мегаватт солнечной энергии и 2 000 мегаватт ветряной энергии на освобожденных территориях, богатые внутренние водные ресурсы, а также аукционы, планируемые по проектам 700 мегаватт ветряной и солнечной энергии, строительство ветряной электростанции мощностью в 100 мегаватт в Лачин-Кяльбаджарской зоне и другие планы, связанные с созданием зоны "зеленой энергии", открывают широкие горизонты для турецких инвесторов.

Об этом на I азербайджано-турецком энергетическом форуме сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, сообщает в среду Trend.

Он отметил сотрудничество с турецкими компаниями в деле превращения Карабаха и Восточного Зангезура в зону "зеленой энергии".

"Для Азербайджана очень важен опыт и поддержка Турции в сферах энергетической эффективности, рыночных отношений. На пути к "чистой энергии" мы видим Турцию своим самым большим союзником. Можно отметить поддержку, которую Турция продемонстрировала, отозвав свою кандидатуру, чтобы в Азербайджане был создан Центр чистой энергии Организации экономического сотрудничества", - сказал Шахбазов.

Отметим, что 22 декабря в Баку под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза проходит I азербайджано-турецкий энергетический форум. Форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)