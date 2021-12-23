Назван объем производства попутного нефтяного газа в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Объем попутного нефтяного газа, как произведенного, так и импортированного в Казахстан в сентябре 2021 года составил 2,8 миллиарда кубических метров, что на 11,7 процента меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 5,7 процента больше, чем в августе текущего года, передает Trend со ссылкой на статданные Казахстана.

Отмечается, что за первые девять месяцев года этот показатель составил 29,1 миллиарда кубометров, что на 12,3 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Объем производства попутного нефтяного газа в сентябре 2021 года составил 2,4 миллиарда кубометров (рост на 2,3 процента относительно сентября прошлого года и на 10,6 процента - относительно августа текущего года), в то время как импорт попутного нефтяного газа составил 374,7 миллиона кубометров (сокращение на 53,5 и 18,4 процента соответственно).

Отмечается, что из этого объема в сентябре были экспортированы 819 миллионов кубометров (сокращение на 9,5 процента относительно сентября 2020 года и на 32,3 процента относительно августа 2021 года), в то время как остальные 2,03 миллиарда кубометров были реализованы на внутреннем рынке (сокращение на 12,6 процента относительно сентября прошлого года и рост на 36,6 процента относительно августа 2021 года).

Объем попутного газа, экспортированного по итогам девяти месяцев года, составил 12,3 миллиарда кубометров (сокращение на 15,3 процента относительно того же периода прошлого года), а реализованного на внутреннем рынке – 16,7 миллиарда кубометров (сокращение на 9,9 процента).