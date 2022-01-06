TAP сыграл решающую роль в рекордном потреблении газа в Италии в 2021 г.
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Сотни европейских фашистов отправлялись в Армению, чтобы присоединиться к марионеточным силам во время второй Карабахской войны - New Eastern Europe
Лица AccessBank: Кёнюль Курбанова, Глава филиала «Бакиханов»: «Такие назначения служат очень хорошей мотивацией для сотрудников» (ФОТО)
Новый проект стратегии развития Азербайджана предусматривает четыре основных изменения в экономике страны - Микаил Джаббаров
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и ABADA расширяют выход местных автоперевозчиков на международный рынок грузоперевозок
Директор Русской драмы Адалет Гаджиев подвел итоги 2021 года и поделился ближайшими планами на 2022 год
В Азербайджане с начала 2022 г. аннулированы скидки на перевозку определенных грузов ж/д транспортом - АЖД
Финансовые результаты четырех крупных госкомпаний, в том числе SOCAR, значительно улучшились - министр