Стоимость азербайджанской нефти превысила $88 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 января выросла на 1,57 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 88,45 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,55 доллара и составила 87,72 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла на 1,53 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 83,2 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 1,88 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 86,53 доллара за баррель.

Официальный курс на 13 января составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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