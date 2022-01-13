Казахстан отказался от планов продажи госдоли в двух ГЭС инвесторам из ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Казахстан отказался от планов прямой продажи госдоли участия в уставном капитале ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" консорциуму в составе инвесторов из Абу-Даби и казахстанских инвесторов, передает в четверг Trend со ссылкой на соответствующее постановление правительства Казахстана.

10 января 2022 года правительство Казахстана приняло постановление об отзыве из Мажилиса (нижняя палата парламента) проекта закона «О ратификации Совместной декларации Правительства Казахстана и Правительства ОАЭ о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях».

Отметим, что в рамках документа правительство Казахстана намеревалось осуществить прямую адресную продажу до 100 процентов государственных долей участия в двух ГЭС. Для реализации проектов предполагалось создание энергетического холдинга.