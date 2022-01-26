Водород к 2050 г. будет покрывать более 10% мирового энергопотребления

БАКУ /Trend/ - К 2050 году водород будет покрывать до 12 процентов мирового энергопотребления, сообщает Trend со ссылкой на отчет Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

В IRENA считают, что водород изменит географию торговли энергоносителями и приведет к регионализации энергетических отношений, что говорит о появлении новых центров геополитического влияния, основанных на производстве и использовании водорода, по мере того, как традиционная торговля нефтью и газом будет сокращаться.

По оценкам агентства, торговля и целевые инвестиции на рынке, где преобладает ископаемое топливо, вероятно, повысят экономическую конкурентоспособность и повлияют на внешнеполитический ландшафт.

"Водород может оказаться недостающим звеном в экологически безопасном энергетическом будущем. "Зеленый" водород меняет правила игры для достижения климатической нейтральности без ущерба для промышленного роста и социального развития. Геополитика чистого водорода, скорее всего, будет развиваться на разных этапах", - говорится в отчете.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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