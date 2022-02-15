Цена нефти WTI превысила $95 впервые за семь лет
Цена нефти марки WTI превысила $95 за баррель впервые с 17 сентября 2014 года, свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на 23.08 (GMT+4) росла до $96,37 за баррель (на 2,05%), мартовские фьючерсы - до $95,48 (на 2,55%).
По данным торгов, мировые цены на нефть растут примерно на 2%.
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