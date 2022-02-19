Министр энергетики Азербайджана принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщили Trend в субботу в пресс-службе министерства энергетики, в рамках конференции Парвиз Шахбазов принял участие в дискуссиях на тему «Новые региональные перспективы для Кавказа – общие проблемы, общие решения?» с участием представителей стран Кавказа, Европы и ОБСЕ. Состоялись обсуждения путей устойчивого социально-экономического развития на Кавказе, решения проблемы изменения климата и экологической безопасности, регионального сотрудничества и других вопросов. Министр энергетики также принял участие в других сессиях Мюнхенской конференции по безопасности.

Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности является одним из ведущих мировых форумов для обсуждения политики международной безопасности. В конференции, которая традиционно проводится каждый год, принимают участие главы государств и правительств, министры, лидеры международных и неправительственных организаций.