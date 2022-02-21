ЮНИДО предложит Туркменистану свой опыт в энергосекторе (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) предложит Туркменистану свой опыт в решении таких вопросов, как ресурсоэффективное и чистое производство, биобезопасность, управление водными ресурсами, возобновляемые источники энергии и энергоэффективность в промышленности, сообщили Trend в ЮНИДО.

Кроме того, организация заинтересована в продолжении партнерства с правительством Туркменистана в сфере модернизации промышленного сектора Туркменистана, а также в продвижении промышленных зон, научных, эко- и технопарков, развитии качественной инфраструктуры, инвестиций и продвижении технологий.

Согласно информации, ЮНИДО продолжит укреплять свое техническое сотрудничество с правительством Туркменистана и предоставлять свои накопленные технические знания и опыт, а также помогать стране в доступе к международным платформам для реализации приоритетов промышленного развития.

"Мы считаем, что это будет способствовать выполнению задач, поставленных в Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на 2011–2030 годы", — говорится в сообщении ЮНИДО.

Согласно информации, у ЮНИДО есть ряд текущих проектов в Туркменистане. Она сотрудничает с правительством Туркменистана в его усилиях по достижению инклюзивного и устойчивого экономического роста.

"В Туркменистане мы работаем над реализацией двух этапов Плана управления поэтапным отказом от ГХФУ (ПОДПО). ПОДПО — это программа, которая помогает стране сократить потребление гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в соответствии с графиком сокращения Монреальского протокола. ГХФУ не только разрушают озоновый слой, но и обладают высоким потенциалом глобального потепления", — сказали в ЮНИДО.

Кроме того, ЮНИДО работает над диверсификацией экономики страны путем содействия развитию частного сектора, усиления агропромышленности, защиты окружающей среды и содействия развитию альтернативных источников энергии в рамках Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2021–2025 годы.