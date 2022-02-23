SOCAR упростит процесс считывания показаний бытовых газовых счетчиков

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) интегрирует в бытовые газовые счетчики искусственный интеллект для считывания показаний.

Об этом сказал в среду заместитель начальника отдела информационных технологий и коммуникационного управления SOCAR Фуад Алиев в ходе конференции на тему «Тренды IV промышленной революции», сообщает Trend.

По его словам, уже имеется ряд решений, и в ближайшее время планируется их внедрить.

«Мы знаем, что абоненты испытывают некоторые трудности со считыванием показаний газовых счетчиков. Ожидается, что с помощью смартфона абоненты смогут получить информацию о расходе газа», - сказал Алиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)