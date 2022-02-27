В UNIDO рассказали об инициативах для поддержки сферы энергетики Грузии

БАКУ /Trend/ - Организация ООН по промышленному развитию (UNIDO) в 2021 году реализовала ряд инициатив в энергетическом секторе Грузии, сообщил Trend руководитель отдела региональной координации UNIDO по Европе и Центральной Азии Яцек Цукровски.

По его словам, UNIDO оказала содействие Грузии в реализации Директивы ЕС по энергоэффективности в рамках соглашения об ассоциации Евросоюза с Грузией, подписанного в июне 2014 года, и внесла свой вклад в первый проект Национального плана действий по энергоэффективности (NEEAP).

В рамках этого проекта UNIDO смогла принять и продвигать стандарт, который обеспечивает оптимизацию энергопотребления путем разработки систем энергоменеджмента, а также организовать семинары для упрощения процесса сертификации стандартов, отметил глава отдела.

Еще одна программа UNIDO в Грузии была связана с полихлорированными бифенилами в составе минерального трансформаторного масла, сказал Цукровски.

Полихлорированные бифенилы не только токсичны, но и являются биоаккумулирующими, что опасно для здоровья человека.

"UNIDO провела два тренинга для 62 человек, определила финансовые стимулы для содействия замене трансформаторов, в которых в качестве трансформаторного масла используются полихлорированные бифенилы. В настоящее время завершается детальная инвентаризация трансформаторов во всех отраслях промышленности", - добавил он.

UNIDO также продолжит поддерживать энергоэффективность Грузии в будущем, сказал Цукровски.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)