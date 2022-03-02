SOCAR Energy Ukraine о ситуации с поставками топлива на АЗС

БАКУ /Trend/ - В сложившихся чрезвычайных условиях в Украине SOCAR Energy Ukraine, которая является "дочкой" Государственной нефтяной компании Азербайджана, не может оперативно транспортировать топливо на все автозаправочные станции (АЗС), сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.

«К сожалению, нет возможности заказать топливо онлайн. Рассчитаться на АЗК можно как наличными, так и банковской картой при условии стабильности платежных систем. Обращаем внимание и на то, что часть АЗК обслуживает исключительно кареты скорой помощи и автомобили Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС)», - говорится в сообщении.

Отметим, что SOCAR осуществляет свою деятельность в Украине через компанию SOCAR Energy Ukraine, которая была создана в декабре 2009 года. Основная деятельность компании заключается в оптовой и розничной продаже нефтепродуктов, оптовой реализации природного газа и авиационного топлива.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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