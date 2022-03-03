Цена нефти Brent достигла $115 за баррель впервые с июня 2014 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE во вторник выросла на 9,56% и достигла $115 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По состоянию на 00:02 (GMT+4) стоимость Brent находилась на уровне $114,6 баррель, что на 9,17% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В последний раз стоимость Brent достигала $115 за баррель в июне 2014 года.
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