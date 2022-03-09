Азербайджан увеличил добычу нефти и газа

Энергетика 9 марта 2022 21:56 (UTC+04:00)
Азербайджан увеличил добычу нефти и газа
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