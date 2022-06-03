Бакинский НПЗ будет перерабатывать нефть из стран Каспийского региона

БАКУ /Trend/ - На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева производится 4,3 тысячи тонн бензина и порядка 6,5 тысячи тонн дизельного топлива.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам заместитель генерального директора проекта модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева Эмиль Алхаслы.

По его словам, в связи с вводом в эксплуатацию новых устройств ожидается, что производство этих видов топлива будет увеличено.

«После модернизации завода планируется перерабатывать как азербайджанскую нефть, так и нефть из других стран Каспийского региона», - подчеркнул он.