Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022 год до $107,37 за баррель

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год со $103,35 за баррель до $107,37 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

При этом Минэнерго сохранило оценку стоимости Brent на 2023 год на уровне $97,24 за баррель.

"Текущие уровни запасов нефти низки, что усиливает потенциал волатильности цен. Фактические ценовые результаты будут во многом зависеть от того, в какой степени существующие санкции, наложенные на Россию, и потенциальные в будущем повлияют на добычу нефти в России или ее продажу на мировом рынке", - говорится в отчете.

По данным EIA, средняя цена Brent в мае составляла $113 за баррель. На сегодняшний день ведомство прогнозирует, что во второй половине 2022 года этот сорт будет стоить в среднем $108 за баррель.