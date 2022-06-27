В минэнерго Узбекистана рассказали о функционирующей в Навоийской области крупной солнечной электростанции

БАКУ /Trend/ - В Навоийской области Узбекистана построена солнечная электростанция.

Об этом сказал в понедельник журналистам начальник Управления ВИЭ минэнерго Узбекистана Абдулла Отабаев в рамках пресс-тура на солнечную фотоэлектрическую станцию в Навои, передает Trend.

"В 2019 году совместно с Международной финансовой корпорацией мы начали тендерные торги по строительству солнечной фотоэлектрической станции установленной мощностью 100 мегаватт в Навоийской области. В тендере участвовало более 20 международных компаний. По итогам тендера победителем стала компания Masdar из ОАЭ", - сказал Отабаев.

По его словам, инвестор - компания Masdar оценил стоимость проекта в 110 миллионов долларов.

Глава управления отметил, что эта солнечная электростанция позволила Узбекистану сэкономить более 75 миллионов тонн газа.

"Электростанция была введена в эксплуатацию в прошлом году и вырабатывает около 260 миллионов киловатт-час электроэнергии. Она может обеспечить электроснабжение более 70 тысяч домохозяйств", - сказал Отабаев.