Аргентина намерена предложить свой газ Европе на саммите G7

Президент Аргентины Альберто Фернандес на саммите Группы семи (G7) предложит европейским странам аргентинский газ в качестве альтернативы российскому. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает португальское агентство Lusa.

По его данным, Фернандес использует два своих выступления и шесть двусторонних встреч, которые состоятся во время саммита, чтобы предложить Аргентину в качестве стабильного и надежного поставщика газа в Европу вместо России.

Отмечается, что ввиду этой перспективы Фернандес стал единственным латиноамериканским лидером, приглашенным на саммит канцлером Германии Олафом Шольцем, который объявил Аргентину страной - партнером G7.

"Для Латинской Америки в целом и особенно для Аргентины открылось большое окно возможностей в сфере поддержания мировой продовольственной и энергетической безопасности, поставок минералов и удобрений вместо стран-поставщиков, которые находятся в состоянии конфликта", - приводит Луза слова бывшего министра промышленности Аргентины (2018-2019) Данте Сики. Он полагает, что "Европе нужны новые поставщики, и она будет искать их в мирных регионах".

В мае в ходе визита в Европу президент Аргентины предложил властям Германии и Испании сотрудничество в области сжиженного газа. Ранее в южноамериканской республике началось строительство нового газопровода от месторождения сланцевых углеводородов Вака-Муэрта, который позволит стране экспортировать газ в Бразилию и Чили. В 2013 году запасы этого месторождения оценивались в 16 млрд баррелей нефти и 8,7 трлн куб. м сланцевого газа.

Неделю назад Департамент энергетики Аргентины сообщил, что объем добычи сланцевых нефти и газа в республике в мае достиг рекордного для страны уровня и составил 241 тыс. баррелей и 76 млн куб. м в сутки соответственно. По данным департамента, в целом объемы добычи нефти в мае достигли 584 тыс. баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с ноября 2011 года. Газа в прошлом месяце в Аргентине добывалось 136 млн куб. м в сутки. За год рост составил 14% и 12% соответственно.