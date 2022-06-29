Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $125 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 июня выросла на 2,5 доллара относительно предыдущего показателя и составила 124,68 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,5 доллара – до 123,24 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,32 доллара, составив 81,41 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 июня повысилась на 2,29 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 122,94 доллара за баррель.

Официальный курс на 29 июня составляет 1,7 AZN/USD.