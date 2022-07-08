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Азербайджан - стабильный источник диверсифицированных поставок газа в Болгарию - Парвиз Шахбазов

Энергетика Материалы 8 июля 2022 15:08
Азербайджан - стабильный источник диверсифицированных поставок газа в Болгарию - Парвиз Шахбазов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан является стабильным источником диверсифицированных поставок газа и надежным стратегическим партнером Болгарии.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в Twitter.

В публикации министра отмечается, что Азербайджан в июле ежесуточно экспортирует в Болгарию 2,6 миллиона кубометров природного газа.

Отметим, что Парвиз Шахбазов восьмого июля принял участие в церемонии открытия стратегически важного газопровода Interconnector Greece-Bulgaria (IGB).

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