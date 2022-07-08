IGB обеспечит надежные поставки газа для всей Юго-Восточной Европы – исполнительный директор

БАКУ/Trend/ - Коммерческий запуск интерконнектора Греция-Болгария (IGB) обеспечит безопасные поставки природного газа из различных источников не только для Болгарии и Греции, но и для всего региона Юго-Восточной Европы, заявила исполнительный директор проектной компании ICGB AD из Болгарии Теодора Георгиева, передает Trend со ссылкой на компанию.

«У нас есть возможность поставлять газ на Западные Балканы, обеспечивать поставки в Молдову и Украину. Сегодня мы вместе отмечаем завершение ключевого этапа в развитии энергосистемы региона. Завершение строительства IGB наступает после ряда проблем и препятствий, которые мы смогли преодолеть только благодаря последовательным усилиям команды ICGB, акционеров компании, политической воле правительств Болгарии и Греции и безоговорочную поддержку ЕС", - сказала Георгиева, выступая на церемонии открытия IGB.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

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