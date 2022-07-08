Болгария добилась реальной диверсификации в сфере энергетики благодаря IGB – премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Болгария добилась реальной диверсификации в сфере энергетики благодаря газовому интерконнектору с Грецией. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, выступая на официальной церемонии по случаю завершения строительства IGB, сообщает Trend со ссылкой на офис Петкова.

Он отметил, что Болгария впервые получит наземный доступ к альтернативным источникам газа. Интерконнектор изменит энергетическую карту Европы, добавил премьер.

«Я горжусь тем, что возглавляю правительство, которое всего за 6 месяцев смогло завершить проект, о котором говорили годами. Сегодняшний день останется в истории двусторонних отношений между Болгарией и Грецией. Это символ нашего стремления к политической, экономической и энергетической независимости, символ наших ценностей и нашего геополитического выбора», — сказал Петков.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn