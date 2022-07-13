Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 июля понизилась на 6,19 доллара относительно предыдущего показателя и составила 113,91 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 6,2 доллара – до 112,48 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 6,16 доллара, составив 67,05 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 июля снизилась на 5,7 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 108,91 доллара за баррель.

Официальный курс на 13 июля составляет 1,7 AZN/USD.