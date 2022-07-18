ЕС и Азербайджан будут работать над обеспечением поставок каспийского природного газа на Западные Балканы

БАКУ /Trend/ - ЕС и Азербайджан стремятся совместно работать над обеспечением стабильных и предсказуемых поставок природного газа в Европейский союз таким образом, чтобы это соответствовало долгосрочным целям декарбонизации, основывалось на долгосрочном партнерстве между сторонами и на принципе рыночного ценообразования.

Как сообщает Trend, об этом говорится в тексте «Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере».

Как отмечается, эта цель включает поставки каспийского природного газа в Европейский союз и, возможно, в страны Западных Балкан с целью поддержки условий для расширения «Южного газового коридора» для повышения диверсификации поставок в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.

Стороны подчеркивают важность долгосрочных, предсказуемых и стабильных контрактов для обеспечения безопасности спроса для производителей, экспортеров и владельцев инфраструктуры, а также безопасности поставок - для импортеров и покупателей. Срок действия контрактов должен соответствовать роли природного газа в программе декарбонизации Европейского союза. Европейский союз может предложить Азербайджану схемы закупок по совокупному спросу, например, через Энергетическую платформу ЕС.

Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский союз по «Южному газовому коридору» в объеме не менее 20 миллиардов кубометров ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.

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