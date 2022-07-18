Новый меморандум по энергетике между ЕС и Азербайджаном подчеркивает стратегическую роль "Южного газового коридора" – Кадри Симсон

БАКУ /Trend/ - Новый меморандум о взаимопонимании по энергетике между ЕС и Азербайджаном подчеркивает стратегическую роль "Южного газового коридора" в усилиях Европы по диверсификации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Еврокомиссию, сказала комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

"Азербайджан уже увеличил поставки природного газа в ЕС, и эта тенденция сохранится. В этом году будет дополнительно поставлено до четырех миллиардов кубометров газа, а к 2027 году объемы поставок, как ожидается, вырастут более чем вдвое. Но наше сотрудничество выходит за рамки этого, ускоряя развертывание возобновляемых источников энергии и борьбу с выбросами метана; эти шаги повысят безопасность поставок и помогут достичь наших климатических целей", - добавила Симсон.