Азербайджан имеет сильные позиции для увеличения своей доли на газовом рынке

БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что Европа теряет Россию в качестве основного поставщика природного газа, Азербайджан имеет сильные позиции для увеличения своей доли на рынке. Об этом сказал Trend менеджер S&P Global Commodity Insights по газовой аналитике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Джеймс Хакстепп.

"Хотя увеличение экспортных мощностей в Европу на 10 миллиардов кубометров в год - до 20 миллиардов кубометров является амбициозным планом, частичное увеличение может быть достигнуто менее чем за четыре года", - сказал Хакстелл.

Эксперт отметил, что в меморандуме о взаимопонимании, подписанном между ЕС и Азербайджаном 18 июля, делается сильный акцент на сокращении выбросов.

По его мнению, при подписании соглашения об увеличении объемов закупок по долгосрочным контрактам ЕС, вероятно, положительно отнесется к любым планам и обязательствам по прямому или косвенному сокращению выбросов от добычи газа в Азербайджане.

Отметим, что 18 июля между Азербайджаном и ЕС был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен.

Стороны договорились поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский союз по "Южному газовому коридору" в объеме не менее 20 миллиардов кубометров ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.

В документе отмечается, что любой дальнейший экспорт природного газа в Европейский союз, помимо тех объемов, которые поставляются на сегодняшний день, потребует значительных инвестиций в расширение сети трубопроводов "Южного газового коридора" и развитие проекта по добыче.

Кроме того, ЕС и Азербайджан будут поощрять финансирование расширения сети трубопроводов "Южного газового коридора" с учетом климатической политики ЕС и его стратегии REPowerEU, в том числе путем сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Стороны также будут поддерживать инфраструктуру, готовую к конверсии с целью транспортировки возобновляемых газов, включая водород и его производные. Это означает, что новая инфраструктура должна быть способна транспортировать возобновляемые и низкоуглеродные газы.

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