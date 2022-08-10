Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста девятого августа повысилась на 0,17 доллара относительно предыдущего показателя и составила 98,91 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,22 доллара – до 97,29 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,26 доллара, составив 67,3 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого августа выросла на 0,44 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 103,91 доллара за баррель.

Официальный курс на 10 августа составляет 1,7 AZN/USD.