Казахстан хочет поставлять часть своей нефти через Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Казахстан намерен поставлять часть своей нефти - около 100 тыс. баррелей в сутки, или 8% от объема транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через азербайджанские трубопроводы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, национальная компания Казахстана "Казмунайгаз" уже ведет предварительные переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR о поставках нефти. Казахстанская сторона планирует продавать 1,5 млн тонн топлива в год через Баку - Тбилиси - Джейхан.

Собеседник агентства отметил, что стороны намерены подписать окончательный контракт по транспортировке нефти в конце августа, а поставки начнутся осенью.

Также казахстанская сторона рассчитывает поставлять 3,5 млн тонн нефти ежегодно с 2023 года по трубопроводу - Баку - Супса.

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - по территории Грузии, 1 076 километров - по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), TotalEnergies (пять процентов), Itochu (3,4 процента), INPEX (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGCVidesh (2,36 процента).