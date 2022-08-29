БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан подписали "дорожную карту" по "зеленой энергии".

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"В рамках курса развития отношений с Узбекистаном на совершенно новом уровне сегодня мы подписали "дорожную карту" по расширению сотрудничества в энергетической сфере. Освобожденные территории, "зеленая энергетика" являются приоритетными направлениями нашего многопланового сотрудничества", - говорится в публикации.