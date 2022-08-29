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Азербайджан и Узбекистан подписали "дорожную карту" по "зеленой энергии"

Энергетика Материалы 29 августа 2022 13:33 (UTC +04:00)
Азербайджан и Узбекистан подписали "дорожную карту" по "зеленой энергии"

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан подписали "дорожную карту" по "зеленой энергии".

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"В рамках курса развития отношений с Узбекистаном на совершенно новом уровне сегодня мы подписали "дорожную карту" по расширению сотрудничества в энергетической сфере. Освобожденные территории, "зеленая энергетика" являются приоритетными направлениями нашего многопланового сотрудничества", - говорится в публикации.

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