Нидерланды в первом полугодии увеличили импорт российского СПГ на 35%

Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерланды в первой половине текущего года вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит во вторник Центральное статистическое бюро королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общий объем импорта СПГ увеличился на 57%. Значительная часть поступила из США и России. При этом из США было импортировано почти вдвое больше сжиженного природного газа (4,1 млрд куб. м), чем годом ранее (2,1 млрд куб. м). Кроме того, на 35% вырос объем СПГ, полученного из РФ", - говорится в отчете организации.

В нем также отмечается, что потребление природного газа в стране в целом за период с января по июнь 2022 года снизилось на 25% по сравнению с первым полугодием 2021 года.

Ранее муниципалитет Гааги заявил о намерении добиться временного исключения из антироссийских санкций, поскольку городу пока не удалось найти альтернативу поставкам газа из РФ.