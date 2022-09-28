Нефть дешевеет на росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются более чем на 1%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о сильном росте запасов нефти в США за неделю.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,31%, до 83,76 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,38%, до 77,42 доллара.

В ночь на среду API сообщил, что оценивает подъем коммерческих запасов в США за неделю по 23 сентября примерно на 4,2 миллиона баррелей. Официальная статистика о коммерческих запасах в стране за прошлую неделю будет опубликована минэнерго вечером в среду. Аналитики ждут увеличения запасов только на 0,4 миллиона баррелей.

Новый этап укрепления американской валюты также негативен для нефтяных котировок. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,43%, до 114,59 пункта. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными для покупки в другой валюте.

Инвесторы проявляют больше осторожности, оценивая также и факторы поддержки цен. Так, рынки следят за ураганом "Иэн". По данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), "Иэн" уже миновал Кубу и приближается к Флориде, угрожая нефтедобыче в регионе. По последним данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), "Иэн" привел к остановке 11% от нефтяной добычи и 8,56% от добычи газа в Мексиканском заливе.

Трейдеры обращают внимание и на новости по ОПЕК+. Ранее агентство Рейтер сообщило, что Россия, вероятно, предложит альянсу сократить добычу нефти примерно на один миллион баррелей в день на следующем заседании в октябре.