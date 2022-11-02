bp может начать транспортировку водорода по трубопроводам в Азербайджане

БАКУ /Trend - bp рассматривает возможности эксплуатации существующих в Азербайджане трубопроводов для транспортировки водорода.

Об этом сказал в среду вице-президент bp по финансам в Азербайджане, Грузии и Турции Колин Аллан в ходе панельной сессии на тему «Определение новых способов ускорения «зеленой» трансформации в Азербайджане», передает Trend.

«Благодаря нашему совместному проекту с министерством энергетики Азербайджана по строительству солнечной электростанции на освобожденных землях мы сможем обеспечивать электроэнергией наши предприятия в Сангачале. Это прекрасный пример того, как можно достичь обезуглероживания производства. По нашим оценкам, таким образом мы сможем сократить уровень наших выбросов на 11 процентов», - сказал Аллан.

По его словам, за 30 лет сотрудничества между bp и Азербайджаном сотни миллиардов долларов были вложены в индустрию углеводородов.

«Сейчас необходимо рассматривать инвестиции в «зеленое» будущее, вкладываться в новые проекты альтернативной энергетики. Мы также рассматриваем возможности эксплуатации существующих трубопроводов не только для транспортировки газа, но и, например, водорода», - добавил Аллан.